ملخص الحلقة 10 من مسلسل صدفة.. هل تنجو ريهام حجاج من تهديدات خالد الصاوي؟

انتهت الحلقة 10 من مسلسل صدفة، بالعديد من الأحداث، امتداداً لطبيعة العمل منذ الحلقة الأولى، الذي تتنافس به الفنانة ريهام حجاج خلال الموسم الرمضاني 2024، بتعرض صدفة لموقف سيئ بعد معرفة المدرسة بأمر زواجها.

وبدأت الحلقة 10 من مسلسل صدفة، بذهاب سلوى خطاب إلى «صدفة»، لمعرفة سبب مقابلتها زوجها خالد الصاوي، وعندما أكدت لها صدفة الأمر، قامت بتهديدها بالابتعاد عنه وعن أسرتها.

وتعرضت «صدفة» لموقف سيئ، بعدما حضر إليها «طارق» عصام السقا، للمدرسة للحديث عن زواج عمه منها، ومحاولة حل الأمر، وسمعتها زميلتها في المدرسة «انتصار»، ياسمين رحمي، وقررت نشر الخبر في المدرسة، حتى وصل الخبر للطلاب.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.