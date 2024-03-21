مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. صبا مبارك تشك في صديقتها

يُنتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، وما ستفعله صبا مبارك التي تلعب دور «يُمنى» في العمل الدرامي الذي يدور في قالب من الغموض والتشويق، خاصة مع شكوكها تجاه صديقة طفولتها وصباها «نيرة» والتي كانت أقنعتها بأنها قتلت زوجها الذي اعتاد إساءة معاملتها، ولكنها فوجئت به أمامها خلال إحدى زياراتها لها، ما سيؤثر بالطبع على ثقتها بهذه الصديقة وعلاقتهما.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. صبا مبارك تورطت مع «نيرة»

وضمن الأحداث المرتقبة في موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، صبا مبارك التي اعترفت لنيرة بجريمتها وقتلها لزوجها «شريف»، ودفعتها لمساعدتها في سرقة قطعة من ملابس شقيق زوجها «مصطفى»، والذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين، ماذا ستفعل وقد تورطت بهذا الاعتراف بجانب الإصابة التي أحدثتها «نيرة» لـ «مصطفى» وتسببت في إغماءه وبعد إفاقته تتصاعد شكوكه حولها.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. «يُمنى» تواصل عملها مع جارها الغامض

فيما تضمنت الحلقات السابقة لـ مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، تورط صبا مبارك مع جارها الذي صور لها مقطع فيديو خلال قتلها زوجها وابتزها به ولأنها خافت من الفضيحة وانكشاف أمرها والسجن، رضخت لابتزازه وطاوعته في كافة الأعمال التي طلبها منها، وكان أولها النصب على ثري عجوز ودفعه للتوقيع على أوراق تنازل عن جزء من أملاكه وهو تحت تأثير الكحول، كل هذه الأحداث ستتكشف في الحلقات القادمة خاصة والعمل الدرامي 15 حلقة فقط.