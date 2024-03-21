مسلسل لحظة غضب الحلقة 11.. صبا مبارك تفشل في المهمة الثانية

تعيش يمنى التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، أوقاتا من التوتر والخوف والغضب ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب، بعد فشلها في المهمة الثانية التي أمرها بها جارها علي قاسم، ما وضعها في مأزق كبير.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل لحظة غضب، بحديث صبا مبارك وصديقتها نارين فرج «نيرة»، بعد اكتشاف يمنى أنّها كانت تكذب عليها، وأنّ زوجها علي قيد الحياة ولم تقتله، فبدأ صديقتها ناردين فرج «نيرة» أن تشرح لها لماذا هي كذبت عليها، وأخبرتها أنّها قتلت زوجها رغم أنّها لم تقتل موضحة أنّها قالت لها هذا حتى تظهر أمام صبا مبارك أنّها قوية، واعتذرت وبكت حتى سامحتها صبا مبارك.

ذهبت سارة عبد الرحمن «فاطمة» شقيقة محمد فراج شريف وصفوة «لالا»، إلى صبا مبارك لتنفيذ كلام الدجال بالاستحمام في منزل صبا مبارك لمعرفة السر الذي تخفيه، لكن صبا مبارك لم ترحب بهم وقالت لهم إن لديها موعد عمل حتى غادروا.

بعد أن غادرت يمنى منزلها، حاولت فاطمة ولالا دخول المنزل من الشباك، فشاهدهم جارها وتواصل معها وأخبرها، فعادت إلى المنزل وطردتهم قبل الدخول إليه.

ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلي صبا مبارك وواجهها قائلا: «مين اللي ليه مصلحة يمسح تسجيلات الكاميرا»، فقالت له إنّها لا تعلم شيئا عن اختفاء محمد فراج شريف وأنّه سيعرف ما سر اختفاء شقيقه عندنا يعثر عليه.

وفي النهاية ذهبت صبا مبارك وصديقتها لتنفيذ المهمة الثانية التي طلبها منها جارها علي قاسم، ولكنها فشلت فيها، وانتهت الحلقة بمشهد تشويقي للجار وهو يتواصل مع الشرطة لإبلاغهم بجريمة القتل.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أبطال مسلسل لحظة غضب

أبطال مسلسل لحظة غضب صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن.