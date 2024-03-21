درست في السوربون.. من هي نورين أبو سعدة صديقة حسين البرنس في مسار إجباري؟

أداؤها الفني المميز أكثر ما لفت الأنظار إليها، هي الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، التي تألقت في مسلسل مسار إجباري، بدور لمى الفتاة التي تحب «حسين البرنس»، الدور الذي يؤديه الفنان أحمد داش، لتثبت قدرتها في التمثيل، وأشاد بها الجمهور وتوقعوا لها مستقبلًا فنيًا يحمل الكثير من النجاحات، وتطلع الكثيرون من الناس لمعرفة من هي؟.

من هي نورين أبو سعدة؟

نستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

درست في جامعة السوربون.

تعمل كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً موقع «الإنستجرام».

تهوى التمثيل والغناء.

قدمت نورين أبو سعدة من قبل أغنية حب خناق مع مطرب الراب مروان موسى.

شاركت في فيلم «آل شنب» قبل مسلسل مسار إجباري مع الفنانة ليلى علوي وسوسن بدر وأسماء جلال، والذي عُرض خلال الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

دور لمى في مسلسل مسار إجباري

حصلت على دورها في مسلسل مسار إجباري، من خلال تقديمها في إحدى تجارب الأداء، وعبرت خلال إحدى اللقاءات عن الدور أنه يشبه شخصيتها الحقيقية: «تختلف معي في طريقة التفكير، لكنها شبهي خاصةً أنها بتحب السوشيال ميديا»، وعبرت نورين أبو سعدة أنها عندما قابلت الفنان أحمد داش لأول مرة، كونت صداقة معه واكتسبت خبرات عديدة منها عدم إهدار طاقتها قبل التصوير.

«بتناقش وبتكلم كتير عشان أفهم الدور وأمثل بشكل أفضل، وداش وعصام عمر وبسمة ومي الغيطي كانوا واقفين معايا دايمًا، وبيقدموا النصايح ليا باستمرار»، وأكدت نورين أنها بمساعدة المخرجة نادين خان أخرجت أفضل ما عندها، والتي كان لها الدور الرئيسي في إظهار شخصية «لمى» بهذه الطريقة.