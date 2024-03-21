خلال الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري اطمأنت عائلة البرنس، بعد براءة الدكتورة صفوت مصباح، واحتفل الأبناء بذلك جميعا، وخرجوا في نزهة عائلية وتناولوا الطعام، والتقطوا الصورة التذكارية، احتفالا بتلك المناسبة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc

مرت أحداث مسلسل مسار إجباري، وأخذ علي في ترتيب أموره للاستعداد للسفر والحصول على منحة القانون التي ينتظرها، بعد أن اطمأن لوجود والدته وأشقائه مع حسين شقيقه من الأب، لكنه يخشى أمر فضيحة والده ومعرفة الرشوة التي حصل عليها، خاصة أمام خديجة ابن خالة الطالبة المقتولة.

وعن مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، فإنها تُعرض في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا، ويعاد عرض مسلسل مسار إجباري عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

القنوات الناقلة للمسلسل

وهناك عدد آخر من القنوات الناقلة للمسلسل، يعرض عليها المسلسل في المواعيد التالية:

قناة الحياة: الساعة 11:15 مساء.

قناة ON: الساعة 10:30 مساء.

القناة الأولى: الساعة 12 منتصف الليل.