مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. براءة الدكتور وتوريط المحامي

قدمت الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، الذي يأتي ضمن أبطاله الفنان أحمد داش، مجموعة من الأحداث الهامة بدأت بسيطرة الخوف على أسرة عمر البرنس، وذلك بسبب خوفهم من تقديم دليل براءة الدكتور صفوت مصباح، ولكن الأخوين لم يتركا الأمور تسير هكذا، بل قاما بالتخطيط.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10

قام الأخوان حسين الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش وعلي الذي يجسده عصام عمر، بالاتفاق على تقديم براءة الدكتور صفوت مصباح، قبل وصول عصابة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، وتوريط مسعد مع مجدي حشيش بسبب مطاردتهما له، وقرر الأخوان الاعتراف لمجدي حشيش وتقديم دليل البراءة بحيلة ذكية حتى لا يكشف أموالهم والرشوة التي تلقوها في مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة.

زار المحامي مجدي حشيش الدكتور صفوت عصام المحكوم عليه بالإعدام في محبسه، وطلب منه الحصول على الأبحاث التي أجرتها المجني عليها حبيبة على الأدوية الفاسدة، إلا صفوت أخبره أنه لا يعلم عنها شيئا، وطلب منه أن يعيد التفكير في تسليم الأبحاث لتبرئته وإخراجه من السجن.

صدمة أحمد داش

يشار إلى أن مسلسل مسار إجباري تدور قصته حول «علي» الذي يؤدي دوره عصام عمر، الذي يتفاجأ بوجود أخٍ غير شقيق وهو «حسين» أحمد داش، فيُصاب بصدمةٍ، لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق.