مسلسل محارب الحلقة 11.. القبض على إبراهيم بسبب المخدرات

شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، القبض على محمود ياسين الذي يلعب دور إبراهيم شقيق محارب، الذي اتجه للتجارة في المخدرات مع أحد أصدقائه من أجل تحقيق ثروة ومكسب سريع، ولكن رجال الأمن ألقوا القبض عليه متلبسا قبل أن يوزيع المخدرات الموجودة معه، وتتواصل الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 11 الذى ستعرض الليلة حصريا عبر شبكة قنوات سي بي سي.

مسلسل محارب الحلقة 11.. القبض على محمود ياسين بسبب المخدرات

وعلى الجانب الأخر، يواصل المحامي حسام أو أحمد زاهر البحث عن محارب في كل مكان حتى تنتهي القضية، ويحاول استغلال خبر القبض على شقيقه إبراهيم عبر نشره على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا حتى يظهر محارب من مخبأه، لهذا يضع حسام خطة جديدة من أجل القبض على محارب، وذلك ما سيتضح الليلة من مسلسل محارب الحلقة 11 بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر ومحمود البزاوي.