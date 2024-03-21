تفاصيل امتحانات شهر مارس للصف الأول والثاني الإعدادي.. اعرف الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول وتفاصيل امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي شهر مارس للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أن تبدأ يوم 25 مارس 2024 وتستمر حتي يوم 7 أبريل.

عقد امتحان شهر مارس 2024

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يتم عقد امتحان شهر مارس 2024، في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة ويوضع الامتحان بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة، ويتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي لشهر مارس 2024 وهي كالأتي:-

- الاثنين 25 مارس لمادة تربية دينية.

- الثلاثاء 26 مارس لمادة حاسب آلي.

- الأربعاء 27 مارس 2024 لمادة تربية فنية.

- الخميس 28 مارس 2024 لمادة اللغة العربية.

- الأحد 31 مارس 2024 لمادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 1 أبريل 2024 لمادة علوم.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024 لمادة الجبر.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 لمادة الهندسة.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024 : لمادة التربية رياضية.