النعماني: مركز جراحة وزراعة الكبد بجامعة سوهاج إضافة قوية للبحث العلمي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد التجريبية بمقر الجامعة القديم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لدعم المركز وتسهيل الإجراءات والمستلزمات، وباقي الأجهزة اللازمة لتشغيل المعامل الخاصة بالمركز.

المركز يعد إضافة قوية للجامعة وللباحثين

وأكد الدكتور حسان النعماني خلال زيارته للمركز، أن المركز يعد إضافة قوية للجامعة وللباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه المهتمين بتنفيذ المشروعات العلمية والتدريب علي حيوانات المختبر، إضافة إلى رفع القدرة على النشر العلمي المتميز وذلك بما يمتلكه من أحدث الأجهزة العلمية في مجال جراحات الحيوان التجريبية الميكروسكوبية ومنشأة لبيت الحيوان على أحدث النظم العالمية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن المركز تم انشاؤه بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمبلغ 5 ملايين جنيه، إلى جانب دعم الجامعة بمبلغ 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن المركز يخدم الباحثين في مجالات تخصصية عديدة ويتيح إجراء البحوث البينية التي تجمع تخصصات متعددة مثل الهستوباثولوجي والجراحات العامة والخاصة والفارماكولوجي والكيمياء الحيوية، وأيضاً في مجال البيولوجيا الجزيئية وهو إضافة كبيرة في مجال البحث العلمي.

المركز يضم وحدة لفحص الدوران الميكروسكوبي لحيوانات المختبر

وقالت الدكتورة إيمان أبو ضيف إن المركز يضم وحدة لفحص الدوران الدموي الميكروسكوبي في حيوانات المختبر أثناء الحياة، وهي تقنية علمية متقدمة تدخل حيز التنفيذ لأول بمصر ومنشأة لرعاية حيوانات المختبر بنظام التهوية المنفردة للأقفاص لأول مرة في الجامعات والمراكز البحثية المصرية خارج القاهرة والإسكندرية، حيث توفر هذه التقنية بيئة بالغة النقاء والحماية لحيوانات المختبر ضد العدوى قبل وبعد العمليات الجراحية مع الوقاية الكاملة للباحثين ومقدمي الرعاية لحيوانات المختبر.

وأوضحت الدكتورة سحر محمد جبريل عضو، ومقرر المركز، أن المركز يوفر أيضاً وحدة جراحة ميكروسكوبية تجريبية متطورة لإجراء الجراحات التجريبية على حيوانات المختبر، مزودة بشاشات عرض لرفع قدرة الباحثين الخبراء على تدريب المعيدين وشباب الباحثين على إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة، وأيضاً عمليات نقل وزراعة الأعضاء في حيوانات المختبر كبيرة ومتوسطة الحجم، كما يحتوي على معمل جاف لإجراء تدريب للباحثين على الجراحات المختلفة عن طريق تكنولوجيا محاكاة العمليات، باستخدام أجهزة الحاسب الآلى وشاشات العرض، كما توفر مكتبة المعمل وقاعة المحاضرات والمزودتان بأجهزة حاسب آلى وشاشات للعرض واتصال بالإنترنت تسهيل الحصول على المعلومات وتنفيذ المؤتمرات وورش العمل.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق اسم الدكتور أشرف البدري على المركز تخليداً لذكراه، حيث جاءت فكرة إنشاء المركز عام 2015 بعد فوز الدكتور أشرف البدري أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب والباحث الرئيسي للمشروع بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الطبية، وتقدمه بمقترح المشروع إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، حيث فاز بمقترح المشروع بدعم ومساندة من الجامعة من مركز مماثل بجامعة زيوريخ بسويسرا.