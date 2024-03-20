تراجع في سعر السمك بالأسواق والمحلات.. البلطي بـ 85 جنيهًا

تراجع سعر السمك في الأسواق والمحلات بنحو 8 جنيهات في الكيلو، إذ سجل سعر كيلو البلطي الكبير نحو 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك، مقارنةً بما كانت عليه الأسعار الإسبوع الماضي 93 جنيهًا للكيلو.

ويأتي انخفاض سعر السمك بسبب زيادة الإقبال على اللحوم الحمراء والفراخ البيضاء خلال شهر رمضان المبارك.

تنشر «الوطن» أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ255 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ180 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ414 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ219 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ184 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ120 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ157 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ115 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ120 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ230 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 110 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي كبير: الكيلو بـ85 جنيهًا.

سعر السمك البلطي صغير: الكيلو بـ60 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ90 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ103 جنيهات.