موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 11 على قناة DMC اليوم

تواصل القنوات الفضائية عرضها للأعمال الدرامية وسط ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ومن بينها مسلسل بابا جه الحلقة 11 على قناة dmc اليوم الخميس، الذي يُعرض في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءاً، بالتزامن مع عرض أحدث الحلقات على المنصة الرقمية Watch it، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي حول «هشام» الذي فقد وظيفته كمدير تنفيذي في أحد الفنادق العالمية، بسبب اندلاع وباء كوفيد-19، لتنقلب حياته رأساً على عقب وبدلاً من استسلامه للبقاء في المنزل يحاول البحث عن عمل جديد.

أحداث جديدة في حياة «هشام»

وبعد التنويه لموعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 11 على قناة dmc اليوم، نستعرض أحداث الحلقات السابقة للعمل الدرامي الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين، والتي دارت حول محاولات «هشام» إخفاء حقيقة العمل الذي يقوم به عن زوجته وإيهامها أنه يعمل في توصيل الطلبات للمنازل، ولكن شكوك الزوجة تحيط به وتدفعها للاستعانة بشقيقها لمراقبته والتجسس على سجل مكالماته التي تتأكد من خلالها أنه بالفعل يكذب عليها.

في موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 11.. هل تعرف «ولاء» الحقيقة؟

وتحاول «ولاء» زوجة «هشام»، معرفة حقيقة ما يخفيه عنها، فيما يترقب مشاهدي العمل الدرامي معرفة إذا ما كانت ستنجح في ذلك، ومع موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 11 سيتضح لها جزء من هذه الحقيقة كما يتكهن متابعي المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي.