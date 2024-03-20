عصام عمر: «كل الناس قابلة للتعويض ما عدا أبويا وعمي»

حل الفنان عصام عمر ضيفا على برنامج «ألبوم صور»، مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1، ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

عصام عمر يكشف سبب ابتعاد حياته الشخصية عن الجمهور

وقال عصام عمر، إنه لا يحب انتشار صوره الشخصية في مقابل صور العمل موضحا: «بحب الصور توصل شغلي، لكن قليل أوي لما بطلع حاجة شخصية».

واستطرد عصام عمر قائلا: «بهتم صورتي تبقى حقيقية ومش بحب الفلاتر.. ولو حد فهمني غلط في البداية كنت مبحبش أحسن صورتي، بس لما كبرت فيه ناس مهمة في حياتي لازم أقولهم الحكاية مباشرة».

وأكد عصام عمر، أنه لا يحكم بالظاهر على الآخرين، موضحا: «وإحنا صغيرين كنا بنحكم بالشكل، بس لما بتكبر بنعرف إن محدش غلطان بالكامل والناس كلها معذورة».

عصام عمر يكشف عن طباعه الشخصية

وكشف عصام عمر عن صفات شخصية وطباع خاصة به قائلا: «محدش مسموح له يشوف عيوبي، ومش كل الناس لازم تعرف كل حاجة.. ومبحبش أقرب من الناس أوي.. بحب أعيش في اللالالاند عشان لو قربت من الناس هشوف حاجات مش هتعجبني».

وتحدث عصام عن عائلته وعلاقته بهم، قائلا: «كل الناس قابلة للتعويض، ما عدا عمي وأبويا وبخاف على زعلهم أوي».

ويشارك عصام عمر فى بطولة مسلسل مسار اجباري فى الموسم الرمضاني الحالي، مع الفنان أحمد داش فى أولي بطولاتهما المطلقة بالدراما الرمضانية، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم بسمة، وصابرين، وغيرهم.