ورشة عمل للفنادق للتعرف على متطلبات السائح الصيني في يوليو المقبل

أرسلت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، خطابًا لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن رغبة إحدى المؤسسات الصينية في تنظيم ورشة عمل للفنادق المصرية، لإطلاعها على متطلبات السائح الصيني، على أنّ تُعقد تلك الورشة بالقاهرة خلال شهر يوليو المقبل.

جذب الحركة السياحية الصينية

ومن جهته، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الذي عُمم على فنادق الجمهورية كافة، إنّ تلك الورشة تأتي في إطار العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الصينية، وذلك عن طريق التواصل مع منظمي الرحلات والمؤسسات الصينية المعنية بصناعة السياحة، مشيرًا إلى أنه حال رغبة أيا من الفنادق في المشاركة في ورشة العمل، يجب استيفاء البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الخميس المقبل 28 مارس.

السياحة الصينية في مصر

وأشار إلى أنّ المؤسسة الصينية المنظمة لورشة العمل، تعتبر من أشهر المؤسسات السياحية بالسوق الصينية، وتهدف إلى التوسع في العمل بدول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.