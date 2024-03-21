مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. هل يتوصل أمير كرارة إلى قاتل والده؟

انتهت الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي بالكشف عن القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي الذي جسده الفنان أحمد فؤاد سليم في الحلقة الأولى من العمل إذ تورط بسببه ابنه دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، والذي سيجعل الأحداث تتطور في الحلقة 11 من المسلسل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. هل ينتقم أمير كرارة لوالده؟

وتبين في نهاية الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي بأن الحاج عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب هو من جعل الخادمة تقتل الحاج محمود الرفاعي وذهبت إليه لتخبره أنها قلقة للغاية وتحلم بكوابيس ولكنه طمأنها.

ولكن في هذه اللحظة كان يقف خارج الغرفة مساعد فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، ومن المتوقع في الحلقة 11 أنه سيسمع ما يقال وسيعرف أن الحاج عبدالحميد وراء كل هذا الأمر وسيخبر فاروق الذي سينتقم منه.