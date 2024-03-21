عزموا القطار على تمر.. شباب «حياة كريمة» يوزعون مياها على الصائمين بالدقهلية

لفتة إنسانية قدمتها مبادرة حياة كريمة ضمن مؤسسة التحالف الوطني في أثناء رفع أذان المغرب، إذ توجه مجموعة من شباب المبادرة إلى محطة القطار حاملين بين أيديهم مياه وتمر، من أجل المساهمة في إفطار صائم.

توزيع مياه وتمر على القطار من حياة كريمة بالدقهلية

« حياة كريمة عزموا القطار علي الفطار بالدقهلية».. ورصد «الوطن» تحرك الشباب متجهين إلى محطة القطار وبدأوا بالاصطفاف أمام كل باب من أجل توزيع المياه والتمر مع ضربة مدفع الإفطار.

وقدم شباب حياة كريمة الفكرة من أجل المساهمة في أخذ ثواب إفطار صائم، ونشر البهجة والسعادة في قلوب المواطنين، خاصة وقت الإفطار.

وتستمر المبادرة في توزيع المياه والتمر على المواطنين في مختلف الأماكن داخل مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على مدار شهر رمضان من قبل شباب حياة كريمة، إذ يبدأ الشباب في تجهيز المياه والتمر والتوجه بها إلى الشوارع العامة والميادين والطرقات من أجل توزيعها على المواطنين.

موعد انتهاء شهر رمضان

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد انتهاء شهر رمضان الكريم يوم الأربعاء 9 أبريل على أن يكون الخميس 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.