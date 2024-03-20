قوافل السعادة توزع هدايا ووجبات على المنازل في قرى حياة كريمة بالقليوبية

شهدت فعاليات قوافل السعادة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة بقرى حياة كريمة بالقليوبية انطلاق سيارة الفرحة لتوزيع الهدايا على الأهالي والأطفال والمنازل بقرية الأحراز بمركز شبين القناطر، عقب تنظيم حفل إفطار جماعي للأهالي احتفالًا برمضان.

هدايا ووجبات للأهالي في قرى حياة كريمة

تنوعت الهدايا التي جرى توزيعها اليوم على الأهالي والمنازل حوالي 1070 وجبة غذائية وألعاب أطفال وعصائر ومياه وميداليات وبالونات في إطار قوافل السعادة التي أطلقتها المؤسسة اليوم في قرى حياة كريمة بالقليوبية، والعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، في إطار احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة الذي يتم الاحتفال به على مستوى العالم في 20 مارس من كل عام.

قوافل السعادة في قرية الأحراز

وقال أحمد عيد رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية إن المؤسسة أطلقت اليوم قوافل السعادة في قرية الأحراز في مركز شبين القناطر بالقليوبية بإشراف هند جلال منسق القوافل ومسئول المبادرات والأنشطة والتوعية بالمؤسسة بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، كالمجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتستهدف القوافل إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين في الريف والحضر.

وقالت هند جلال منسق القوافل ومسئول الأنشطة بحياة كريمة، إن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر استهدفت أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات، كما أن الإفطار المجمع استهدف إفطار 1500شخص من أهالي القرية.