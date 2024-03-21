ميرفت أمين بالحجاب والنظارة السوداء في جنازة أرملة فريد شوقي (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة للراحلة سهير ترك أرملة ترسو الشاشة فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد صراعٍ مع المرض في الأيام الماضية، والتي تُقام في مسجد فريد شوقي بمنطقة العجوزة.

توافد نجوم الفن للمشاركة فى جنازة والدة رانيا فريد شوقي

كان من بين الحضور ميرفت أمين والتي حرصت على التواجد بالنظارة السوداء والحجاب الأسود والذي اعتاد الظهور به في الفترة الأخيرة أثناء تقديمها واجب العزاء أو الجنازة، الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ، كما حضر كل من الفنانة دنيا عبدالعزيز وزوجها، سلوى محمد علي، محمد رياض، المخرج أشرف فايق، لقاء سويدان، ماجدة نور الدين زوجة الفنان الراحل سامي العدل، وعدد كبير الفنانين.

موعد ومكان دفن أرملة فريد شوقي ووالدة رانيا فريد شوقي

ومن المقرر أن يتمّ دفن والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بعد قليل، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، وعانت الراحلة قبل وفاتها من المرض، واشتد عليها في أيامها الأخيرة وحيث قضت 15 يومًا داخل المستشفي واستقرت حالتها وتم عودتها لمنزلها ولكن وافتها المنية بحسب ما كشف مصدر مقرب لـ الوطن، وهى الزوجة الأخيرة لوحش الشاشة فريد شوقي وقضت معه ما يقرب من 28 عامًا حتى توفي إذ تزوجته في عام 1970.