شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 21-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 12.72 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 12.66 جنيه للشراء.