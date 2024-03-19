سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك، ونرصد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت في السطور التالية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.80 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع في بنك cib.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.