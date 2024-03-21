مسلسل بابا جه الحلقة 11.. هل تكشف نسرين أمين سر زوجها؟

في إطار أحداث الحلقة الجديدة المرتقبة من مسلسل بابا جه الحلقة 11، ستحاول نسرين أمين الوصول إلى حقيقة عمل زوجها، ومعرفة السر الذي يخبئه عنها بعد أن تغلغل الشك بداخلها تجاهه، نتيجة محاولاتها مع أخيها لمراقبته، والتجسس على سجل مكالماته.

مسلسل بابا جه الحلقة 11 بطولة نسرين أمين

وخلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 11 بطولة نسرين أمين التي تلعب دور «ولاء» زوجة «هشام»، تواصل خطتها في مراقبة الزوج، ويلعب دوره الفنان أكرم حسني، بينما الأخير يقع في العديد من المتاعب التي ظهرت له بسبب عمله كأب بديل، ناهيك عن المشكلات التي يحاول حلها كأب مع ابنته «دارين» في مدرستها بسبب تنمرها الدائم على زملائها.

مسلسل بابا جه الحلقة 11.. أحداث جديدة واقتراب من النهاية

ويجدر الإشارة إلى أنَّ مسلسل الفنان أكرم حسني درامي كوميدي مخطط عرضه على قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it، في 15 حلقة، ما يعني قرب النهاية ومعرفة كافة الأحداث الخاصة بالمسلسل، واليوم سيتم عرض مسلسل بابا جه الحلقة 11.