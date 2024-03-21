موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 11 على القناة الأولى 

ينتظر متابعي الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 11، التي من المقرر أن تكشف عن حيلة تساعد «صدفة» في الخروج من ورطة الزواج بدون علمها، والتي انتهت بها الحلقة الماضية.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 11

ويأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 11 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتأتي الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 11 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.