 مسلسل صدفة الحلقة 11.. هل تمتلك ريهام حجاج دليلا للتخلص من الزواج المزور؟

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 11، محاولات الفنانة ريهام حجاج لإيجاد دليل رفقة عصام السقا «طراق» ومحاميه للتخلص من الزواج المزور الذي يدعيه رشدي الشامي.

ومن المقرر أنَّ تتذكر ريهام حجاج خلال مسلسل صدفة الحلقة 11، شيئًا للوصول لحل يخليها من ورطة الزواج، استكمالاً لما جاء بحلقة أمس.

وعلى الجانب الآخر، لاتزال ريهام حجاج تحارب لإثبات نسبها من خالد الصاوي، رغم إنكاره.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويأتي موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.