«التموين» تعلن بدء موسم توريد القمح 2024.. السعر بحسب درجة النقاوة

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم توريد القمح 2024 المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس المقبل.

موسم توريد القمح 2024

وحدد قرار وزير التموين أسعار الشراء في موسم توريد القمح 2024 من الموردين كالتالي:

- 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراطا.

- 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.

شروط توريد القمح لوزارة التموين

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، بأنها تستقبل جميع الأصناف المنزرعة محلياً من القمح على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً لحساب هيئة السلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون كالتالي:

- 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

كما قرر وزير التموين تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.