«السلع التموينية» تعلن تفاصيل توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية تفاصيل ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من «أي منشأ»، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية «الجهة المستلمة».

فترة الوصول ستكون من 5 إلى 17 مايو، أو من 18 إلى 30 مايو، أو من 5 إلى 30 مايو، وذلك بالسداد At Sight، بحسب بيان هيئة السلع، والتي أكدت أن أسعار العروض تقدم على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.

وأشارت الهيئة إلى أن بقية الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.