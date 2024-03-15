«التضامن» تدشن المرحلة الثالثة من مبادرة «العمر الذهبي» لرعاية كبار السن

شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن «العمر الذهبي» بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.

توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين بالحفل

وأقيمت الاحتفالية بمجمع الخدمات بمشاركة الفرق الاستعراضية التي قدمت العديد من الفقرات الفنية والثقافية وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين وعروض لمواهب المسنين من شعر وغناء، كما شهد الاحتفال افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية من إنتاج المسنين والمسنات.

تقديم كل أنواع الرعاية

والجدير بالذكر إن مبادرة «العمر الذهبي» تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن.