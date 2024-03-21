تزامنا مع عيد الأم.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد 37 سيدة يوميا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمناسبة عيد الأم، أن هناك نحو 37 أما فلسطينية تقتل يوميا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكتب الهلال الأحمر تغريدة عبر منصة X: بالتزامن مع احتفال العالم العربي بعيد الأم هناك 37 أم يستشهدن يوميا، جراء العدوان المستمر على قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من أكتوبر لليوم الـ167.

28 معتقلة من الأمهات

وكشفت هيئة الأسرى والمحررين حصيلة الأمهات المتعقلات إذ تبلغ الحصيلة نحو 28 معتقلة من الأمهات، من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة اليوم الخميس إلى 31.988، والإصابات إلى 74.188 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.