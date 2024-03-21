حميد الشاعري: ألبوم «رحيل» الانطلاقة الحقيقية لمستقبلي الفني

كشف حميد الشاعري عن أسرار رحلته الفنية ومنابع إلهامه، وذلك في حديثه لبرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، مؤكّدًا أنَّه مازال يشعر بروح الشباب في داخله، وأن عمره الحقيقي هو 20 عامًاـ فهو يمتلك نفس روح الدعابة والأفكار الإيجابية التي تميزه منذ صغره.

ولفت حميد الشاعري إلى أنَّ ألبومه الأول «عيونها» لم يحقق النجاح المطلوب، وكان ألبومه الثاني «رحيل» نقطة تحول حقيقية في مسيرته الفنية، فقد شكّل هذا الألبوم انطلاقة قوية له، وفتح له أبواب النجومية والشهرة.

الإسكندرية مدينة الإلهام

وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية كانت مصدر إلهام كبير له خلال فترة العشرينات من عمره، فقد عاش فيها أجمل لحظات حياته، وتميزت هذه الفترة بأجوائها الجميلة ومودها الخاص.

الطيران حلم والموسيقى قدر

وكشف حميد الشاعري أن حلمه الأول كان دراسة الطيران، وأن الموسيقى لم تكن في حسبانه كمهنة أساسية، لكن القدر شاء أن يصبح موسيقيًا مشهورًا، وأن يسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الموسيقى العربية.