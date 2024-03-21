قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الأم هي رمز الحب والتضحية والعطاء اللامحدود، موضحا أن الأم لا تتخلى ولا تترك أبدا، ووضع الله في قلبها الرحمة لمساندة أبنائها.

الأزهري: الأم تفدي بحياتها من أجل الابن

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنه لديه مشاهد نادرة عن الأم التي تفتدي ابنها أحيانا بحياتها، وتكاد تموت من أجل الإبقاء والحرص على حياة الابن، لذا يجب على الإنسان إدراك ذلك المعنى في كل زمان ومكان، ولابد من مراعاة والدته ويظل بارا بها وبأهله مهما كان يختلف معها.

أسامة الأزهري: الأم خلقت لتعامل بالبر أي ما كانت حالتها

وأشار أسامة الأزهري إلى أن الأم خلقت لتعامل بالبر أي ما كانت حالتها، موضحا أن الإحسان والتقدير للأم ليس في مقابل أنها تتلطف بك، قائلاً«كم تألم الأم في الحمل، عند الطلق، والرضاع، والولاده والتربية، فتلك المشاهد لابد ألا تغيب عن أذهاننا دائما».