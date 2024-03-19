المركز الأزهري العالمي للفتوى: صلاة الجماعة تحقق للمسلم الخشوع

قال الشيخ معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنَّ الصلاة في الجماعة تجعل الإنسان يحافظ على ضبط الصلاة بشكل كبير وتحقق له الخشوع أثناء الصلاة، موضحًا أنَّه لتحقيق خشوع الإنسان عند الصلاة بمفرده يجب الابتعاد عن المشتتات ووضع حاجز أمامه لتجنب شتات الذهن إذا عبر أحد أمامه.

أقوال السلف في قيام الليل

وأضاف «شلبي»، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» أنَّ من أقوال السلف في قيام الليل «كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين أخرى»، متابعًا أنَّ «كل العبادات يوجد فيها مجاهدة للنفس، لأن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر والأعظم، مثل قيام الليل في البداية هنجاهد نفسنا كثيرًا ولكن بعد فترة يسهل علينا الطاعة ثم نتلذذ بهذه الطاعة».

الإيمان له طعم ومذاق

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنَّ الإيمان له طعم ومذاق، موضحًا أنَّه من آمن بالله رباً وبرسول الله رسولاً وبالإسلام ديناً ذاق حلاوة الإيمان في عمل القلب، وفي عمل الجوارح لابد من المجاهدة والاعتياد على فعل الطاعة.