التعليم تزف بشرى للمعلمين المتقدمين للترقي ولم يجتازوا الاختبارات

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن بشرى للمعلمين المتقدمين للترقي والذين لم يجتازوا الاختبارات، وهي إعادة المحاولة للمعلمين فئة معلم أول الذين لم يحالفهم الحظ فى اختبارات الترقى، بداية من الأحد 24 مارس حتى 26 من نفس الشهر

ضوابط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

وكانت الأكاديمية أعلنت ضوابط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وفقا للشروط التالية:

- أن يمارس المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.

- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021.

- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

- التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية مدينة السادس من أكتوبر.

- التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل ما يلي إلكترونيا: آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما: تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020 - 2022/2021

استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي :

- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم 33 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم .