موعد رياح الخماسين 2024.. تحذيرات لأصحاب بعض الأمراض

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد رياح الخماسين 2024، والتي تتميز بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق والمدن في أنحاء الجمهورية.

وقالت عضو الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد رياح الخماسين 2024 يتزامن مع بداية فصل الربيع الذي يبدأ جغرافيًا يوم 21 مارس الجاري.

موعد رياح الخماسين 2024

وقالت غانم إنّ رياح الخماسين من أهم سمات فصل الربيع الذي يحدث به العديد من التقلبات الجوية، والتي تتسبب في الإصابة بنزلات البرد والحساسية لأصحاب الأمراض الصدرية خاصة، لذا يجب عليهم توخي الحذر في تلك الفترات.

رياح الخماسين

رياح الخماسين تتراوح مدة نشاطها تتراوح بين 50 و55 يومًا.

- تنشأ نتيجة منخفضات جوية متمركزة في الصحراء، وتصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه جزيرة العرب.

- تصل سرعتها إلى نحو 140 كيلومترا / ساعة.

- الرياح تلك تكون محملة بالرمال والأتربة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان سابق لها، مرضى الحساسية والأمراض الصدرية عند الخروج وطالبتهم بضرورة توخي الحذر في أثناء وقت حدوث الرياح الخماسينية، مع الجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة مع استمرار متابعة النشرات الجوية، والحرص على ارتداء الكمامات.