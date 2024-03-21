السياحة تحتفل باليوم العالمي للشعر.. أناشيد أخناتون تزين المتاحف المصرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية تحتفي اليوم باليوم العالمي للشعر الذي يحل يوم 21 مارس من كل عام، لافتا إلى أن الشعر هو موسيقى الكلمة، وجمال التعبير، وسر التأثير، موضحا أن العالم يحتفل بهذا اليوم من خلال إحياء هذا الفن العريق وتكريم رواده من شعراء خلدوا أسماءهم عبر الزمان بأبيات خالدة وكلمات رنانة أثرت الثقافة والحضارة.

ألوان الشعر تعددت في مصر

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان اليوم، أن الشعر لعب دورًا هامًا في مختلف الحضارات، فكان أداة للتعبير عن الحب والجمال، والرثاء والوصف، كما كان وسيلة لنقل الأخلاق والقيم، التاريخ والأحداث، لافتا إلى أن ألوان الشعر تعددت في مصر، فمنذ فجر الحضارة المصرية القديمة، نشأت أقدم أشعار العالم، مرورًا بالعصر اليوناني والروماني، وصولا إلى العصر الإسلامي والعصر الحديث والتي تم تخليدها بالمتاحف المصرية.

البُردة وسفر المزامير

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن ساحة الشعر والشعراء حظيت بأصوات مبدعة عبرت عن مختلف المشاعر والأحداث، موضحا أن المتاحف المصرية تعرض مجموعة مميزة من النصوص الشعرية والأناشيد والأسفار كأناشيد أخناتون، والإلياذة والأوديسة، وسفر المزامير، والبُردة وغيرها الكثير؛ الذي يبرز جمال الكلمة وسحرها والتي ساهمت في تشكيل ثقافتنا، وإنسانيتنا وهويتنا.