بوجبات إفطار الصائمين.. «ساندي» تضرب المثل في الوحدة الوطنية خلال رمضان

رمضان شهر الرحمة والعطاء الذي يعلمنا الإحسان إلى المحتاجين والصبر على الجوع والعطش، بما يهذب نفوسنا ويجعلها أكثر عرفاناً بالنعمة، وفي بلادنا لا يقتصر أثر الشهر الكريم على المسلمين فحسب، بل يمتد ليشمل الأخوة المسيحيين، إذ نتشارك جميعاً في عمل الخير بإيمانٍ واحد ينسج تجانساً شعبياً تظلله المحبة، وتشهد عليه ملائكة الأرض والسماء.

رمضان بلمسة أخوة

ساندي جرجس التي اكتشفت في إدخال السرور إلى قلوب الآخرين قيمة جديدة للحياة، قررت أن ترسم البسمة على وجوه المحتاجين من خلال وجباتٍ مجانية صنعتها بيديها لتقدمها لهم بوجهٍ بشوش تعتليه بسمتها العذبة، ومنذ بدأت العمل الخيري في شهر أكتوبر الماضي، وهي تزداد رغبةً في مساعدة أكبر عدد من المحتاجين الذين تنتظرهم، كما تنتظر الأم أبناءها في شوقٍ ورفق أضفت عليهما لمسةً طيبة من التسامح الديني: «بحس بسعادة وأنا بساعد غيري يمكن أكبر من سعادتهم، وده اللي اكتشفته من العمل الخيري، أننا اللي محتاجين نمد إيدينا بالمساعدة أكتر من حاجة الناس لينا».

إتقان مساعدة الآخرين

في شارع الغابة بمحافظة الإسماعيلية، دأبت «ساندي» على توزيع وجباتها المجانية، حتى أقبل شهر رمضان الكريم بشعائره الروحانية التي تعرفها عن ظهر قلب، مقدرةً أهميته العظيمة في نفوس المسلمين، فقررت أن تنتهز الفرصة لتقدم خدماتها للصائمين، وبدأت بدعمٍ من زوجها تضاعف أعداد الوجبات غير مكتفيةٍ بما تقدمه، وإنما تسأل أصدقاءها ومتابعيها على حسابها الشخصي على «فيسبوك»، عما إذا كانوا يعرفون أشخاصا غير قادرين ماديا فتهب لمساعدتهم.

خير في رمضان يستمر إلى العيد

لا فرق بين مسلم ومسيحي فكلنا أخوة في الوطن، هذه الرسالة الإنسانية التي حفزت ساندي جرجس على إطعام الصائمين في شهر رمضان، تجعلها تحلم لما هو أبعد من حدود المساعدة، فهي تتمنى ألا تترك محتاجا على الأرض دون مساعدته ورسم البسمة على محياه: «بعد رمضان هنحتفل بعيدين، عيد الفطر وعيد القيامة، وناوية استمر في تقديم الوجبات المجانية خلال العيدين وطول السنة».