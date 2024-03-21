«الزراعة»: 455 ألف جنيه مقابل تصوير حلقات الكبير أوي 8 في مبنى الوزارة

قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة حصلت على 455 ألف جنيه مقابل تصوير بعض الحلقات من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على قناة أون تي في.

أضاف أن مقابل تصوير الحلقات تمّ توريدها بالكامل إلى خزينة الدولة وليس إلى وزارة الزراعة، لافتا إلى أنّ مبنى ديوان الوزارة الذي يقع بمنطقة الدقي أُخلي من العاملين، بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية العام الماضي.