رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الزراعة»: 455 ألف جنيه مقابل تصوير حلقات الكبير أوي 8 في مبنى الوزارة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:09 م | الخميس 21 مارس 2024
أرشيفية

أرشيفية

قال أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة حصلت على 455 ألف جنيه مقابل تصوير بعض الحلقات من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على قناة أون تي في.

أضاف أن مقابل تصوير الحلقات تمّ توريدها بالكامل إلى خزينة الدولة وليس إلى وزارة الزراعة، لافتا إلى أنّ مبنى ديوان الوزارة الذي يقع بمنطقة الدقي أُخلي من العاملين، بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية العام الماضي.

اقرأ المزيد:

7 مشاهد من كليب «ولعانة» تؤهل الجمهور لموسم قوي من مسلسل الكبير أوي

سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها منافذ وزارة الزراعة

انخفاض أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 30%

السكر بـ27 جنيها.. وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.