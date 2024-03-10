سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها منافذ وزارة الزراعة
كتب:
انتـصار الغيطانى
10:13 ص | الأحد 10 مارس 2024
سعر كيلو اللحمة تبدا من 330 فى منافذ وزارة الزراعة
انخفض سعر كيلو اللحمة في الأسواق، حيث أصبحت تبدأ من 330 جنيها في منافذ وزارة الزراعة، في ظل إقبال المواطنين على شراء مستلزمات رمضان من اللحوم الحمراء والبيضاء والسلع الغذائية التي حرصت الحكومة على توفيرها في منافذ وزراتي التموين والزراعة مع تخفيض أسعارها.
سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها في منافذ وزارة الزراعة
وحرصت وزارة الزراعة على استقرار سعر كيلو اللحمة ليبدأ من 330 جنيها في جميع مشتقات اللحوم الحمراء والبيضاء، ومصنعات اللحوم المختلفة التي أصبحت متوفرة لجمع المواطنين.
كندوز ملبس 330
مفروم ملبس 300
كندوز أحمر 350
مفروم أحمر 330
موزة أحمر 355
إنتركوت 355
روزبيف 355
شاورما لحم 355
بفتيك 370
عرق فلتو 370
عرق تربيانكو 370
كبده اسكندراني 350
كبده بانيه 350
قلب وكلاوي 340
عكاوي 370
سعر كيلو الحم الضأن البلدي 380
أسعار مصنعات اللحوم الحمراء في منافذ الزراعة
لحم بلدي كفتة حاتي بلدي سوبر 240
سجق بلدي سوبر 240
برجر بلدي سوبر 250
كفتة أرز بلدي 200
حواوشي بلدي سوبر 200
ممبار محشي سوبر 130