سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها منافذ وزارة الزراعة

انخفض سعر كيلو اللحمة في الأسواق، حيث أصبحت تبدأ من 330 جنيها في منافذ وزارة الزراعة، في ظل إقبال المواطنين على شراء مستلزمات رمضان من اللحوم الحمراء والبيضاء والسلع الغذائية التي حرصت الحكومة على توفيرها في منافذ وزراتي التموين والزراعة مع تخفيض أسعارها.

سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها في منافذ وزارة الزراعة

وحرصت وزارة الزراعة على استقرار سعر كيلو اللحمة ليبدأ من 330 جنيها في جميع مشتقات اللحوم الحمراء والبيضاء، ومصنعات اللحوم المختلفة التي أصبحت متوفرة لجمع المواطنين.

كندوز ملبس 330

مفروم ملبس 300

كندوز أحمر 350

مفروم أحمر 330

موزة أحمر 355

إنتركوت 355

روزبيف 355

شاورما لحم 355

بفتيك 370

عرق فلتو 370

عرق تربيانكو 370

كبده اسكندراني 350

كبده بانيه 350

قلب وكلاوي 340

عكاوي 370

سعر كيلو الحم الضأن البلدي 380

أسعار مصنعات اللحوم الحمراء في منافذ الزراعة

لحم بلدي كفتة حاتي بلدي سوبر 240

سجق بلدي سوبر 240

برجر بلدي سوبر 250

كفتة أرز بلدي 200

حواوشي بلدي سوبر 200

ممبار محشي سوبر 130