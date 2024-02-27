أحمد سعد الدين: اختيار مصطفى شعبان للمخرج مرقس عادل ذكاء منه

قال الناقد أحمد سعد الدين أن اختيار مصطفى كامل التعاون هذا العام مع المُخرج الشاب مُرقس عادل، والذي لازال يخطو خطواته الأولى في عالم الإخراج الدرامي، ذكاء من مصطفى، إذ يُعتبر مسلسل المعلم، هو العمل الرابع لمرقس في الدراما التلفزيونية.

فرصة لإنتاج أفكار «طازة»

وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممثل كلما عمل مع مُخرج من الشباب كلما كانت هناك فرصة لإنتاج أفكار «طازة»، وهكذا كان دائمًا يفعل نور الشريف، إذ كان سببا في تقديم محمد خان وعاطف الطيب في الثمانينيات.

وأضاف أن التحدي الكبير أمام مُرقس عادل هو حُسن توجيه الممثل، وهل يستطيع التغيير من شكل مصطفى شعبان أم لا؟ وتحدي مصطفى شعبان أيضًا في الانصياع لهذا المُخرج الشاب الذي يمتلك الكثير من الموهبة.