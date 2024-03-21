صيد العقارب الحلقة الـ11.. هل الصدمة النفسية تتسبب في فقدان النطق؟

مجموعة متشابكة من الأزمات والقضايا، يناقشها مسلسل صيد العقارب، تظهر بقوة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة الـ11، التي تشهد صراعات جديدة، ضمن محاولات غادة عبدالرازق «عايدة»، للانتقام من قتل شقيقها، إلى جانب التسبب في إصابة والدها بالشلل وفقدان النطق بعد تعرضه لصدمة نفسية قوية بسبب وفاة نجله.. فما تفاصيل الأزمة النفسية التي تسببت في فقدان النطق لدى أحمد ماهر في المسلسل؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ11.. ما مرض والد غادة عبدالرازق؟

ظهر أحمد ماهر والد غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب في الحلقات الماضية، بعد قتل نجله «علي»، وهو يعاني من حالة فقدان في الحركة والنطق، وبعد تصاعد الأحداث وفي حديث دار بينه وبين غادة عبدالرازق، تفاعل معها ليعود النطق إليه من جديد، وهي حالة يصاب بها العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لصدمات نفسية عنيفة، سواء متتالية أو صدمة واحدة لكنها كبيرة وغير متوقعة.

هل تتسبب الصدمات النفسية في فقدان النطق؟

يقول وليد هندي استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ اضطراب ما بعد الصدمة في بعض الأحيان تكون ضمن أعراضه، فقدان القدرة على النطق لفترة لحين إزالة آثار الصدمة أو تخفيفها على المصاب بها، الأمر الذي يحتاج للعديد من التدخلات ليس فقط الطبية، لكن أيضًا الأهل عليهم دور كبير في دعم ذويهم الذين يعانون من تلك الأزمة.

وأضاف «هندي»: «الصوت هو اللغة الأهم للتواصل وجعله واضحًا ومفهومًا فهذا يشكل العديد من المعاني، فأي خلل في ذلك فهو دليل واضح وجود أزمة كبيرة نفسية أو عضوية، ومؤخرا تم اكتشاف ظاهرة تسمى الصوت النفسي، تتحدث عن تغير صوت الإنسان وفقًا لحالته النفسية والحالة العامة التي يمر بها في حياته».

وليد هندي أكد أنّه يمكن معرفة حالة الإنسان النفسية من نبرة صوته، ومع حدوث بعض الضغوط النفسية أو الصدمات النفسية الكبيرة يحدث في بعض الحالات فقدان كامل للصوت: «بعض الحالات تصاب بحالات الخرس، وهو ما أشارت له جمعية الصوت البريطانية، وكان عندنا دراسة بتقول إن الحالة النفسية تغير الصوت في بعض الأحيان».

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ11، على شاشة قنوات CBC، في السابعة مساء، على أن تتواصل خلال تلك الحلقة محاولات عائلتي ضرغام والغول للانتقام.