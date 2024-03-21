عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضروات ويهديها 5 آلاف جنيه

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، سيدة تدعى كريمة أحمد، تعمل بائعة خضروات في الشارع.

وقالت السيدة كريمة إنها لديها ابن واحد فقط يسمى محمد، يعمل في الجزارة بمنطقة السيدة عائشة، وهي تعمل بائعة جرجير، موضحة أنها ليس لديها دخل ثابت قائلة: «كل يوم وبرزقه».

مكافأة عمرو الليثي لبائعة الخضروات

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه لبائعة الخضروات، التي عبرت عن سعادتها: «شكرا أوي، كل سنة وأنت طيب ربنا يخليكم».