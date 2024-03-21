رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضروات ويهديها 5 آلاف جنيه

كتب:

منار مجدي
05:22 م | الخميس 21 مارس 2024
برنامج واحد من الناس

برنامج واحد من الناس

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، سيدة تدعى كريمة أحمد، تعمل بائعة خضروات في الشارع.

وقالت السيدة كريمة إنها لديها ابن واحد فقط يسمى محمد، يعمل في الجزارة بمنطقة السيدة عائشة، وهي تعمل بائعة جرجير، موضحة أنها ليس لديها دخل ثابت قائلة: «كل يوم وبرزقه».

مكافأة عمرو الليثي لبائعة الخضروات

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5 آلاف جنيه لبائعة الخضروات، التي عبرت عن سعادتها: «شكرا أوي، كل سنة وأنت طيب ربنا يخليكم».

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. حالة واحدة تعيد رمضان صبحي لصفوف الأهلي.. عمرو جمال يوضح

عمرو الليثي يفاجئ بائع خبز بـ5 آلاف جنيه: «أولادي هيفرحوا»

عمرو الليثي يلتقي عمال مشروع محور عمرو بن العاص.. «جاوبوا الأسئلة صح»

عمرو خليل: جرائم إسرائيل تجاوزت مستويات المجاعة

عمرو الليثي يفاجئ عمال صالات حسن مصطفى بجوائز مالية
بقلم منار مجدي