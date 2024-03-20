عمرو الليثي يلتقي عمال مشروع محور عمرو بن العاص.. «جاوبوا الأسئلة صح»

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، عددا من العاملين في مشروع محور عمرو بن العاص، وقال: «أنا بحبكم وجايين النهارده نقول لكم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين».

عمال من محافظات مختلفة

أثناء جولته، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مع العاملين بمشروع محور عمرو بن العاص، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال.

جوائز مسابقة عمرو الليثي

وطرح على العاملين سؤالا: « مين المنتخب الذي فاز بكأس العالم الأخير؟»، فأجاب أحدهم بالإجابة الصحيحة، وهي الأرجنتين، وحصل على جائزة السؤال، 2000 جنيه.

وطرح سؤالا آخر: « مين لاعب الكرة الذي كان لقبه ملك النص؟» فأجاب أحد العمال: فاروق جعفر، وحصل على جائزة 2000 جنيه.