برعاية التحالف الوطني.. 20 ألفا و500 وجبة إفطار يومية للبسطاء بالفيوم (صور)

أكثر من 20 ألفًا و500 وجبة إفطار ساخنة يوميًا تُوزع على الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى والنجوع بنطاق محافظة الفيوم، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك من خلال 18 مطبخًا منتشرًا في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، ضمن حملة المليون وجبة التي أطلقتها مؤسسة جمال الجارحي برعاية التحالف الوطني.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه جرى إنشاء 21 مطبخًا في محافظات الفيوم، والجيزة، والقليوبية، والسويس، والتي تنتج يوميًا 34 ألفًا و450 وجبة إفطار يومية متكاملة ساخنة، وتوصلها حتى باب الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية.

أكثر من 20 ألف وجبة بالفيوم

وأشار إلى أنّ مطابخ الخير رمضان 2024 في محافظة الفيوم تبلغ نحو 18 مطبخًا تطهي 20 ألفًا و450 وجبة يوميًا، موزعة في مختلف المراكز مقسمة على مطبخين بمركز يوسف الصديق، وإثنين بمركز طامية و3 بمركز إطسا، و3 بأبشواي، و2 بسنورس، و3 في بندر الفيوم، و3 في مركز الفيوم.

وكشف أنّه يتم توزيع تلك الوجبات على الأسر المستحقة بالاشتراك مع عدد كبير من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في مختلف القرى بمحافظة الفيوم، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد إعداد بيان بتلك الحالات وعمل دراسة للحالة للتأكد من استحقاقها لوجبة الإفطار، مُبينًا إنّ الوجبات تكون مختلفة ومتنوعة يوميًا ما بين لحوم وفراخ.

6 آلاف وجبة بمركز يوسف الصديق

وذكر أنّ مركز يوسف الصديق ينتج 6 آلاف وجبة يوميًا، إذ يضم مطبخين الأول بقرية الحامولي وينتج 4 آلاف وجبة يومية، بالإضافة إلى مطبخ النزلة وينتج 2000 وجبة.

2000 وجبة بمركز طامية

وتابع أنّ مركز طامية يضم مطبخين في قريتي الروضة وليالي العرب ينتج كل منهما 1000 وجبة يوميًا.

1500 وجبة بمركز إطسا

ويضم مركز إطسا 3 مطابخ تنتج 1500 وجبة يوميًا، إذ ينتج مطبخ قلمشاه 400 وجبة، وتطون 500 وجبة، وقصر الباسل 600 وجبة يوميًا.

2500 وجبة بمركز إبشواي

وأضاف إنّ مركز إبشواي يضم 3 مطابخ تطهي 2500 وجبة يوميًا، منها 300 وجبة في مطبخ مدينة إبشواي، و1200 وجبة في مطبخ طبهار، و1000 وجبة في مطبخ أبو دنقاش.

3350 وجبة في مركز سنورس

ولفت إلى إنّ مركز سنورس يضم مطبخين تطهي 3350 وجبة يوميًا، منها 2000 وجبة في مطبخ سنهور، و350 وجبة في مطبخ جرفس.

3300 وجبة في مدينة الفيوم

وفي مدينة الفيوم، يتم توزيع 3300 وجبة يوميًا، يتم طهي 1000 منها في مطبخ المسلة، و2000 في مطبخ لطف الله، و300 وجبة في مطبخ الممشى السياحي.

1800 وجبة في مركز الفيوم

وأخيرًا فإنّه يتم طهي وتوزيع 1800 وجبة في قرى مركز الفيوم، 700 من مطبخ أبو السعود، و500 من مطبخ كفور النيل، و600 من مطبخ السنباط.