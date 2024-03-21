لو مسافر اليوم.. متوسط تأخيرات القطارات على جميع خطوط السكة الحديد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم الخميس، على خطوط الوجهين البحري والقبلي، موضحة أن التأخيرات نتيجة ما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى وذلك لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم، وفق تقرير رسمي لهيئة السكك الحديدية.

-يصل تأخيرات القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية» إلى 20 دقيقة

-يصل تأخيرات القطارات على خط «القاهرة – أسيوط» إلى 80 دقيقة

-يصل تأخيرات القطارات على خط «أسيوط – أسوان» إلى 60 دقيقة

-يصل تأخير القطارات على خط «بنها – بورسعيد» إلى 90 دقيقة

-يصل تأخيرات القطارات على خط «طنطا – المنصورة – دمياط» إلى 45 دقيقة

-يصل تأخير القطارات على خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة» إلى 45 دقيقة.

أسباب تأخير القطارات

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على المسافرين بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم، موضحة أن التأخيرات ناتجة عن التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها كإنشاء كباري سواء علوية أو أنفاق، فضلاً عن صيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات.