مفاجأة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. الصندوق فيه إيه؟

بدأت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب بسقوط طبازة من على سطح البنك وحصول حزلقوم على مفتاح الخزينة.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

وبعد سقوط طبازة تركه حزلقوم وجرى ليفتح الخزنة ويجد الصندوق وبعد فتح الصندوق كانت صدمة للجميع أن داخل الصندوق غطاء زجاجة مياه غازية، ويتواصل حزلقوم مع جوني ويخبره أن ينفذ الخطة m للهروب عن طريق المجاري، ويكتشف حزلقوم أن خريطة الهروب مع طبازة والذي سقط من على سطح البنك.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

وتذاع الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، ويُعرض الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تُعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».