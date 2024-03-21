اعترافات العصابة بعد اقتحام البوليس للبنك في الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

قرر حزلقوم خلال الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 أن يسلم نفسه ويفدي باقي أفراد العصابة بعد أن ورطهم معه في سطو البنك.

كيف خرجت عصابة حزلقوم من البنك؟

وخرج جميع أفراد العصابة وسط الرهائن من البنك، ليصادفوا مراسلي القنوات الإخبارية، ويبدأ كل منهم يحكي عن مأساته مدة وجودهم داخل البنك، وانتهز العترة واشتكى من مربوحة وأنها تعامله معاملة زوجة الأب، في حين اشتكت أيضا مربوحة من حزلقوم والعترة.

مواعيد عرض واعادة مسلسل الكبير أوي 8

وتم عرض الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تُعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».