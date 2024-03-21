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دراما المتحدة

ليلى عبداللطيف: مصطفى الرفاعي طلب مني ارتداء الحجاب

كتب:

منار مجدي
08:07 م | الخميس 21 مارس 2024
ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها ذهبت مع زوجها إلى الشيخ مصطفى الرفاعي أثناء إجراء الرقية الشرعية للناس.

خبيرة الأبراج توضح موقف زوجها

وأضافت عبداللطيف، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «زوجي كان مؤمنا بي، وفي إحدى المرات أضاع مفاتيحه، وقلت له لو بحثنا في البيت كله لن نجدها لأنني أشعر بأنك نسيت المفاتيح عند شخص كنت موجودا عنده».

خبيرة الأبراج تكشف حقيقة ارتداء الحجاب

وتابعت خبيرة الأبراج: «قال لي لم أذهب إلى أحد، وفي النهاية كانت المفاتيح موجودة عند أحد أصحابه في الخطوط الجوية ونسى المفاتيح عنده، وفي اليوم التالي اتصل بزوجي، لهذا أصبح زوجي مؤمنا بي، وذهب معي إلى الشيخ مصطفى الرفاعي، وحكيت له ما يحدث، وكانت تجلس عنده امرأة وطلب مني أن أتحدث عن قصتها إن كنت أعلم عنها شيئا، وقلت له إن هذه السيدة تفتح باب بيتها وتخرج منه بقميص النوم وتصرخ وتعيط وإن شاء الله هتصير كويسة فتعجب الشيخ لأنني حكيت القصة الحقيقية، وقال يوضع سره في أضعف خلقه وطلب مني أن أتحجب».

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