نجحت عائلة عمر البرنس «محمود البزاوي»، في إقناع الشقيقان علي «عصام عمر» وحسين «أحمد داش»، بتنفيذ وصية والدهم وإنقاذ الدكتور عصام من الإعدام، وتقديم دليل البراءة الوحيد لإنقاذه، وحماية سمعة والدهم من الاتهام بالرشوة، وبعد حديث فرح مع شقيقيها «على وحسين»، ينجح علي في إقناعها بأنّه وضع بالفعل خطة لحمايتهم من مسعد وإنقاذ الدكتور عصام، وتتواصل الأحداث الليلة مع موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة الحياة اليوم.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة الحياة اليوم

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة الحياة اليوم، يكون في تمام الساعة الساعة 3:30 عصرا، والساعة 11:15 مساءً، في حين تواصل منصة واتش الرقمية بث الحلقة يوميا من مسلسل مسار إجباري، الساعة 6 مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.

مسلسل مسار إجباري سيناريو وحوار محمد محرز، مينا بباوى، أمين جمال، معالجة درامية لباهر دويدار وإخراج نادين خان، وبطولة بسمة، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، رشدي الشامي، محسن منصور، مي الغيطي، أحمد داش.