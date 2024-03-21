مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر.. إعجاب متبادل بين بدرة وخالد كمال

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر العديد من الأحداث الطريفة والمفاجئة، من بينها محاولات خالد كمال للتقرب من بدرة عن طريق استغلال وجود ابنه في المدرسة.

وذهب خالد، خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر، إلى مدرسة ابنه وحاول أخذ ميعاد من بدرة وخرجا لتناول الطعام سويا بأحد المطاعم، وظهرت علاما الإعجاب بينهما، وتحدث عن تفاصيل علاقته بطليقته وأولاده.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر

كما شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر، محاولات للتقرب بين ليلي التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وأحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة.

كما قررت فاتن (ألفت إمام) أن تفاجئ تيمور في مسلسل كامل العدد +1، بأنها قبلت عرض العمل وأنها ستسافر إلى أمريكا ولكنه رفض السفر معها.