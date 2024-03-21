دينا تكشف لـ«ع المسرح» عن أكبر صدمة في حياتها 

قالت الفنانة دينا، إنها مرت بالكثير من المواقف القوية في حياتها، مشيرة إلى أنها تعجبت من ظهور حقيقة بعض الأشخاص حولها، كما أن تلك المواقف كشفت عن أشخاص حقيقيين يعدون سندا لها.

الصداقة في حياة دينا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلة: «المشكلة الحقيقية في حياة كل فنان بالذات، لازم يتمسك بصداقاته اللي من أيام المدرسة والجامعة وطفولته، لأنهم هم الحقيقيين».

وتابعت: «أكتر قناع اتخدعت بيه هو قناع الصحوبية، ومنها صدمة حياتي اللي وجعتني جدا وقدرت أنهض مرة أخرى لكنه استغرق وقت، وكانت صحبتي 14 سنة وكانت خبطتها في وسط الدماغ، وكنت فاكرة أن العلاقة دي ثابتة ثبات عميق؛ لكن خبطات الشغل أعتقد أنها كلها مش بتوجع».

فيلم مع محمد خان وأحمد زكي

وأكملت: «زمان أتوجعت واتصدمت صدمة في الشغل، زمان كان المفروض فيلم أعمله مع محمد خان بطولة أحمد زكي، وكنت صغيرة وجابوا نهلة سلامة، ودي من الحاجات اللي وجعتني في الشغل، وقعدت 3 أيام أعيط لأني كنت صغيرة وكنت المفروض همثل مع أحمد زكي ومحمد خان، بالنسبة ليا كان حلم».