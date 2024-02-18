«أحمد زكي VS مصطفى شعبان».. اختلافات بين «المعلم» و«شادر السمك»

تنتظر الجماهير الدراما الرمضانية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال وجبة دسمة ومتنوعة بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية، ومن هذه الأعمال مسلسل «المعلم»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يؤدي خلاله دور تاجر سمك، يواجه العديد من الصعوبات.

يخوض الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل «المعلم»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويؤدي دور تاجر سمك، يتعرض للعديد من الصراعات، خاصة بعد سجن والده، ليحاول حماية أسرته، من أعدائه في السوق، الذين يرغبون في الإيقاع به، بحسب ما جاء في برومو المسلسل.

أحداث فيلم «شادر السمك»

وفي عام 1986 عرض فيلم «شادر السمك»، وتدور قصته في سوق السمك، وتواجه نبيلة عبيد تاجرة السمك، تحديات عديدة من أعدائها، خاصة بعد وفاة زوجها، إذ يحاول البعض منعها بالتجارة، ومحارتها بكل السبل لإبعادها عن السوق.

اختلافات بعض أحداث مسلسل «المعلم»، مع فيلم «شادر السمك»

على الرغم من تشابه بعض أحداث مسلسل «المعلم»، مع فيلم «شادر السمك»، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين العملين، إذ تنشأ قصة حب بين نبيلة عبيد وأحمد زكي، ليواجها أعداءهم في سوق السمك، ثم تنقلب الأحداث رأسًا على عقب، بعد قراره بالزواج مرة أخرى، أما مصطفى شعبان يواجه أعداءه بمفرده، ويحاول إبعاد زوجته وابنه.

طاقم عمل مسلسل «المعلم»

يخوض الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل «المعلم»، أمام مجموعة منهم، الفنانة سهر الصايغ، الفنان منذر ريحانة، الفنان أحمد بدير، الفنانة سلوى خطاب، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنانة انتصار، الفنانة هاجر أحمد، الفنان أحمد فؤاد سليم.