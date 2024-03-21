مؤلف مسلسل «بابا جه» لـ«كلام في الفن»: استلهمت الفكرة من كتاب كوري

قال محمد إسماعيل الأمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، إن فكرة المسلسل جاءت من كتاب كوري يسمى أب للإيجار، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تواصلت مع وائل حمدي ومعي للحصول على الفكرة، وتحويلها لمسلسل وأخذنا سطر الفكر واشتغلنا عليه».

وأوضح مؤلف مسلسل «بابا جه» خلال لقائه استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو سبورت أف أم: «الناس عاوزة تفك شوية واستطعنا أن نجعل المسلسل كوميدي يضحك الناس، ومسلسل بابا جه من تأليف مشترك مع المؤلف وائل حمدي».

وتابع: «فكرة المسلسل هي هل الرجل بالنسبة لأسرته أب، أم ATM؟ فمعظم الآباء ينفقون على المنزل، لكن الفكرة أبعد من ذلك فالأب ليس مجرد أموال أو بنك المنزل، والمسلسل يسلط الضوء على ذلك».