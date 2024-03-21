5 علامات تكشف الشخص الكذاب مثل أكرم حسني في مسلسل «بابا جه»

لا تخلو حلقة من حلقات المسلسل الكوميدي بابا جه من المواقف الغريبة التي تضطر الفنان أكرم حسني القائم بدور «هشام» إلى الكذب، ليخرج نفسه من الورطات التي لا يكف عن اقحام نفسه فيها بسبب استهتاره وعدم تحمله للمسؤولية، والأغرب من ذلك أنه برغم كل الكذب الذي يتحدث به، ينجح في خداع من حوله وإقناعهم لتصديقه بحجج منطقية، وإليكم بعض الأساليب التي تكشف عن الكذابين أمثال هشام.

علامات تكشف الشخص الكاذب

لحسن الحظ، تتأثر بعض أعضاء الجسم بالذبذبات الناتجة عن محاولة تغليف الكذب أو خداع الآخرين، وهو ما يمكن استغلاله لحماية أنفسنا من المخادعين بحسب حديث الدكتور سعد الجمل خبير لغة الجسد لـ«الوطن» الذي حدد بعض العلامات التي تمكنك من كشف الكذب بسهولة:

1. العين كنافذة للروح يمكنها أن تعكس صدق المتحدث من كذبه، لا بسبب محاولة الكاذب لتجنب النظر مباشرةً في عين محدثه فحسب، وإنما بسبب الاهتزازات السريعة لحدقة العين التي تفضح ارتباكه مهما حاول السيطرة عليه بمظهره الهادئ والواثق، بل إن بعض المحترفين في الكذب والمراوغة يميلون إلى النظر مباشرةً في الأعين لكي يثبتوا صدقهم المزعوم وهو ما يهدمه زيادة إسبالهم للجفون أو ما يعرف بـ«الرَمْش».

2. الصوت، فمهما مضى الكاذب في إضفاء المنطق على حديثه، يظل صوته دليلا على زيف ما يقول، إذ تتغير نبرته بفعل جفاف الحلق المصاحب للتوتر وحالة التركيز الشديدة التي يستدعيها الموقف ليتمكن من استحضار أفكار وتفاصيل يستخدمها في حبك قصته الملفقة.

3. حركات اليدين المبالغ فيها تفضح اضطرابات الكاذبين، مثل زيادة التلويح في الهواء ولمس محدثه عند كل كلمة يقولها ليلفت انتباهه لكنه في الواقع يريد السيطرة على عقله بطريقة لا تسمح له بمراجعة ما يقوله والانتباه إلى التناقض الذي قد يغفل عن تداركه في حديثه.

4. أخذ نفس عميق قبل الإجابة وطلب إعادة إلقاء السؤال بحجة عدم سماعه والتأتأة قبل بداية الحديث، كل هذه علامات أولية تنذرك بأن ما سيقوله الشخص أمامك قد يكون غير صادقٍ بالمرة، لأن بعض الأسئلة المفاجئة للكاذب تحوجه إلى مزيدٍ من الوقت ليتمكن من تأليف كذبة تبدو مقنعة لمحدثه، فيميل إلى إطالة زمن الحديث حتى يستجمع أفكاره بشكلٍ متزن لا تبدو عليه أمارات الارتباك.

5. لون الوجه، وهو من الطرق التي تحتاج قوة تركيز عالية لملاحظة التغير الذي يحدث للون الوجه، إذ يتحول بشكل تدريجي إلى لون شاحب أو «باهت» بفعل اضطراب الدورة الدموية نتيجة زيادة ضربات القلب.

مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه يدور حول «هشام» الزوج عديم المسؤولية الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني الذي يسعى إلى تغيير دوره في أسرته على مدار حلقات المسلسل البالغة 15 حلقة، ومن المتوقع أن تشهد الأحداث المقبلة عددا من المفاجآت، ويمكن مشاهدته عبر قناة DMC في الساعة 7:35 مساء، فيما يعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تعرض الحلقات على منصة Watch it.